Yangında zarar gören aileye yardım eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşların yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Soma Devlethan Mahallesi’nde meydana gelen ev yangınında Yunus Yaşar isimli vatandaşın evinde meydana gelen zarar sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım aracılığı ile yangında evi zarar gören Yunus Yaşar’a bir adet elektrikli süpürge ve bir adet ekmek yapma makinesi hediye edildi. Ev araçları Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım tarafından Yunus Yaşar’a teslim edildi. İbrahim Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarına dikkat çekerek, belediye hizmetlerini gerek sosyal belediyecilik anlamında gerekse de belediye kanunu kapsamında sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.