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27 Haziran 2017 11:43

Yanık Ülke Konutları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarihi Kula evlerinin satın alınması ve turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında evleri alınan hak sahiplerinin yerleşeceği Yanık Ülke Konutları Projesi, tamamlandı.

Yanık Ülke Konutları tamamlandı

27 Haziran 2017 11:43

İnce işlerin kaldığı 32 dairelik konutların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin Kula’ya çok yakıştığını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kula’daki tarihi konutlardan 20 tanesini satın alarak, ilçeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin konaklayabilecekleri otel şeklinde düzenlemesi projesi kapsamında evleri satın alınan vatandaşların kalacakları konutlarda çalışmalarda sona gelindi. “Yanık Ülke Konutları Projesi” adıyla 2016 yılının Kasım ayının sonunda temeli atılan 32 dairelik ve 2 bloktan oluşan konutlarda, ince işlere geçildi. İlçenin mimari dokusuna uygun şekilde inşa edilen Yanık Ülke Konutları, Kula’ya ayrı bir güzellik kattı.



20 ev satın alınacak


Tarihi Kula evlerinin turizme kazandırılması noktasında 20 ev satın almayı planladıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Satın alacağımız konutlarda yaşayan kardeşlerimizi mağdur etmemek adına Yanık Ülke Konutları projemizi hayata geçirmiştik. 2016 yılı Kasım ayı sonunda temelini attığımız bu güzel projemizde artık sona gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 bloktan oluşan projemizde daireleri 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak tasarladık. Toplamda 32 daireden oluşan projemiz, Kula’ya çok yakıştı. Bu vesileyle bu güzel projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu konutlarda yaşayacak vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.




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