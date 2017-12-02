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02 Aralık 2017 11:25

Yanlış tuşlama başına iş açtı

Manisa’nın Sarıgöl İcra Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda yapılan icradan satılık araç ihalesine katılan ve 24 bin 100 TL yerine fazladan bir sıfır tuşuna basarak 241 bin TL teklif veren vatandaş ihalenin iptali için başvuruda bulundu.

Yanlış tuşlama başına iş açtı

02 Aralık 2017 11:25


Sarıgöllü Avukat Akgün Eskici, ekektronik ortamda yapılacak olan ihalelerde vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.


Avukat Eskici açıklamasında, "Sarıgöl İcra Dairesi tarafından bir menkul aracın elektronik ortamda ihalesi yapıldı. Müvekkilim olan bir şahıs da bu ihaleye katılıyor. Gece 24’e kadar teklif verebilme imkanına sahipsiniz. Gece 23.58’de bir başka vatandaş muhammen bedeli 30 bin TL olan araca 24 bin TL teklif veriyor. Müvekkilim ise, aynı gün 23.59’da 24.100 TL teklif veriyor. Ancak, teklifi verirken yanlışla 241.000 olarak basınca aracın ihalesi müvekkilimde kalıyor. Hatasını anladı ve bana geldi. Bunun hayatın akışına aykırı olduğu ortadadır. Hatayla yapılan bir yanlışlık olduğu gerekçesi ile itirazda bulunduk. Mahkemeye vererek, ihalenin iptaline istedik. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyorum. Mutlaka elektronik ortamda yapacakları işlemlerde basacakları tuşları dikkatli bassınlar mağdur duruma düşmesin. Sadece bu değil banka kartlarınızda da dikkatli olunuz’’ uyarısında bulundu.




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