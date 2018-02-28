Yapı iş yerlerinde ölümlü iş kazaları artıyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şubat ayı etkinlik programı kapsamında inşaat sektörünü yakından ilgilendiren ‘Yapı İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı İş Müfettişi Muharrem Arıkel’in sunumuyla gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Hasan Ünal, Arkın Şıktaşlı, Mustafa Murat Ünlü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, MAGİD Başkanı Aslan Yılmaz, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Levent Akçalı ve sektörde yer alan firmaların temsilcileri katıldı. Manisa’da inşaat sektörü temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan İş Müfettişi Muharrem Arıkel, yapı işlerinin çok tehlikeli iş yerleri sınıfında yer aldığına dikkat çekerek, “Yapı işlerinde işlerin geçici olması, süreli olması, imalatın fazla olması, aynı yapı içerisinde birden fazla işin yapılması, örneğin yukarıda duvar örülürken, aşağıda seramik döşenmesi ya da üst katlarda kalıp, beton çalışmaları yapılırken, alt katlarda duvar örülmesi gibi işlerin yapılması, bunların da birbirlerini etkilemesi, ayrıca sektördeki çalışanların eğitim düzeyinin düşük olması sebebiyle oldukça riskli sektörler arasına girmekte” dedi.

Yapı iş yerlerinde ölümlü iş kazaları arttı

SGK’nın ölümlü iş kazası istatistiklerine bakıldığında yapı iş yerlerinde 2014 yılında 466 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Arıkel, 2015’de bu sayının 493’e, 2016 yılında ise 502’ye yükseldiğini söyledi. Arıkel, buna paralel olarak işçi ve iş yeri sayısının da arttığını vurguladı. İnşaat sektörünün Türkiye için vazgeçilmez sektörler arasında yer aldığını kaydeden Arıkel, en çok iş kazasının nüfusa paralel olarak İstanbul, İzmir şeklinde devam ettiğini söyledi. İnşaatlarda en çok yüksekten düşme olaylarının yaşandığına vurgu yapan Arıkel, sözlerine şöyle devam etti:

“Arkasından iş ekipmanları kazaları ve taşıt kazaları geliyor. Ayrıca inşaatın içerisinde en çok iş kazası ikamet amaçlı olan binaların yapımında meydana geldiğini görüyoruz. Daha sonra da yol inşaatları olarak sıralanmakta. Ölümlü iş kazası geçirenlerin yaş aralığına baktığımızda 46-50 yaş aralığında en yüksek kaza oranını görüyoruz. Bu da bize biraz bu işi yıllardır yapıyorum, bana bir şey olmaz, ben tecrübeliyim etkisini göstermekte. En çok kaza 46-50 yaş aralığındaki çalışanlarda meydana gelmiş.”

Arıkel, 2017 yılında en çok hangi alanlarda daha fazla iş kazası meydana gelmişse 2018 yılında o alanlara yoğunlaşacaklarını vurguladı. Arıkel, yüksekten düşme kazalarının çok fazla olmasından dolayı birinci önceliklerinin bu konu olacağını kaydetti. Arıkel, toplantının son bölümünde katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.