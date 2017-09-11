Yapılan çalışmalarla Köprübaşı dönüşümü yaşadı

17 ilçede olduğu gibi Köprübaşı’nda da vatandaşların refah seviyesi daha da yukarılara çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırım ve vatandaşa sunduğu hizmetlerle göz doldurmaya devam ediyor. İl genelinde olduğu gibi Köprübaşı’nda da yürütülen faaliyetlerle altyapıdan üstyapıya, atıksu arıtma tesislerinden içme suyu arıtma tesislerine, içme suyu depolarından sondajlara kadar birçok yatırım hayata geçirildi. Yapılan hizmetlerle, Köprübaşı’nda ikamet eden vatandaşlar da Büyükşehir farkını hissetti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesinde 101 Mahalle Projesi kapsamında 38 kilometre içme suyu, 30 kilometrede kanalizasyon hattı döşeyerek sağlıklı bir altyapıya imza attı. İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince ayrıca, 15 kilometre hattın sağlıklı bir yapıya kavuşturulduğu ilçede toplamda 83 kilometrelik hat döşendi.

154 Mahalle Projesi ile altyapı dönüşümü sürecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile ilçedeki altyapı dönüşümüne devam edecek. İlçede 1’i beldeden olmak üzere köyden mahalleye dönüşen 12 yerleşim yerinin altyapısına neşter vurulacak. Çarıklar, Bozburun, Kemhallı, Yeşilköy, Kurtlar, Karyağdı, Rağıllar, Döğüşören, Armağan, Çavullar, Gökveliler ve Borlu (belde) mahallelerinin altyapısı uzun yıllar kullanılacak bir sistemle yeniden inşa edilecek.

Çevreci yatırımları ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı merkezin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldıracak tesis için kısa süre içerisinde proje ihalesine çıkacak. Tesis ile birlikte Köprübaşı’nın da evsel nitelikli atıksu sorunu ortadan kalkacak.

Daha sağlıklı içme suyu depoları için kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 programı kapsamında Köprübaşı’nda 41 adet içme suyu deposu ile 32 adet terfi binasını yenileyecek. Yapılacak çalışmalar için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. 2016 yılı içme suyu deposu bakım-onarım çalışmaları kapsamında 4 adet içme suyu deposu sağlıklı hale getirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve mahallelere yeterli içme suyu temini etmek için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Köprübaşı ilçesinde 9 adet sondaj açıldı. Programda olan 4 sondajın açılması için ise gün sayılıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, açtığı sondaj kuyularından arıtılarak içilebilir olanlar için içme suyu arıtma tesisleri inşa ediyor. Bu kapsamda, ilçede Kıranşeyh ve Bozburun mahallelerinde arıtma tesisi inşa eden MASKİ;Çayköy, Kınık, Kurtlar, Esat, Kıdırlık ve Gülpınar mahallelerine de tesis inşa edecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı ilçesinde inşa edilecek olan Kent Meydanı projesinin altyapı çalışmalarını tamamladı. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince, Namık Kemal Mahallesi’ndeki ‘Kent Meydanı’ için bir kilometrelik kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı döşendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda Köprübaşı ilçesinde de dere temizlik çalışması ile menfez imalatlarına imza attı. MASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ile ilçede dere yatakları daha sağlıklı hale getirildi.

“Hemşerilerimizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçenin dönüşümü için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, “Biz, hizmet üretmek için vatandaşlarımızın teveccühleri ile bu makamlara geldik. Yaptığımız yatırımlarla bütünüyle kalkınmış bir Manisa inşa ediyoruz. Manisa merkez ile ilçeler arasında hiçbir fark olmayacak. Merkezde ne yapılıyorsa belki de daha fazlasını ilçelerimize yapıyoruz. Verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirerek şehrimizin refah seviyesini daha da yukarılara çekiyoruz. Köprübaşı ilçemize de bu kapsamda, önemli yatırımlar yaptık. Bundan sonra da hayat geçireceğimiz hizmetlerle hemşerilerimizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.