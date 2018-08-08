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08 Ağustos 2018 11:35

Yaralı kargayı iyileşene kadar evinde misafir edecek

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Cumali Fırat, kedilere yem olmak üzereyken kurtardığı kargaya sahip çıktı.

Yaralı kargayı iyileşene kadar evinde misafir edecek

08 Ağustos 2018 11:35


Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Cumali Fırat, kedilere yem olmak üzereyken kurtardığı kargayı evine alarak sahiplendi. Yaralı halde bulduğu karganın yaralarını saran Fırat, iki gündür kargayı evinde besliyor. Günlük bakımını sağlayıp yemeğini verdiği kargayı bir an olsun yanından ayırmayan Fırat, kargayı iyileşme sürecini tamamlamasının ardından doğal yaşamına salmaya hazırlanıyor.



"Arkadaş olacağız"


Karganın henüz uçamadığını, salması halinde kedi ve köpekler tarafından zarar görebileceğini belirten Fırat, "Kargamızı sokakta kedilerden tarafından kovalanırken yakaladım. Susamış, acıkmış ve ayaklarının biraz yaralı halde olduğunu gördüm. Ben de aldım. Şu an bakımını yaparak besliyorum. Uçamadığı içinde dışarıya salmaya korkuyorum. Kedi ve köpekler tarafından yenilebilir diye bırakmıyorum. Arada bir ısırıyor ama arkadaş olacağız. İnanıyorum. Kargamızı bir süre daha misafir edeceğiz. Öyle görünüyor. Şu an yaralı olan kargayı iyileştirdikten sonra yaşam alanı olan doğal hayatına bırakacağım” diye konuştu.




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