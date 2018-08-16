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16 Ağustos 2018 15:43

Yaş üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaş üzüm fiyatlarının şu anda iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Yaş üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

16 Ağustos 2018 15:43


Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzümlerinin fiyatları üreticilerin yüzlerini güldürüyor. Üzüm fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "130 bin dekarlık alanda kurulu olan üzüm bağlarını her yıl olduğu gibi bu yıl Haziran ayında koruma amaçlı olarak örtü altına aldık. Koruma altında olmayan Sultaniye üzümlerimizin yaş olarak kilosu 1,75 TL’den satılırken, koruma amaçlı kapalı olan üzüm bağlarından ihracata uygun olan yaş üzümlerin fiyatı da 3,5 TL’ye kadar satılmaktadır. Sarıgöl’de Temmuz ayında erkenci tür olan Süperyol ve Trakya cinsi üzümlerimiz hasat edilmektedir. Daha sonra arkasından Sultaniye üzümlerimiz geliyor. Sultaniye’de Aralık sonuna kadar hasat edilmektedir. Ayrıca, Antep karası, Gripson, Michele Palieri, Mevlana, Alfanso türleri de sezon sonuna kadar satılmaktadır. Sarıgöl’e gelen yaş üzüm alıcıları ilçemizde tüm çeşitlerde üzüm alma imkanı bulmaktadırlar. Şu an yaş üzüm fiyatları çok güzel. Üreticilerimiz de fiyatlardan memnun" dedi.




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