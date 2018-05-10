Yasal olmayan çocuk işçililiğinin önüne geçilecek

Bu durumla mücadelede aileler kadar iş yerleri ve işverenlere de büyük pay düşüyor” dedi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocuk işçiliğiyle mücadeleyi ele almak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile imzaladığı protokol kapsamında TESK’e bağlı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) öncülüğünde TESK ve UNICEF Çocuk İşçiliği Temel Eğitim Programı düzenlendi.

Giritligil Hotel’de düzenlenen toplantıya Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, MESOB Başkanı Hasan Geriter, oda başkanları katıldı. Programda, TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli Selin Eren ve TESK Eğitim Planlama Uzmanı Ayfer Şahin katılımcılara eğitim verdi.

MESOB Başkanı Hasan Geriter, yaptığı açıklamada bu eğitimin programının Manisa ile birlikte 10 ilde yürütüldüğünü kaydetti. Geriter, gerçekleştirilen toplantılarda çocuk işçiliği ile mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlandığını belirterek, “Çocukların eğitim görüp, gezip oynayacağı yaşta ağır işlerde çalıştırılması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun. Bu durumla mücadelede aileler kadar iş yerleri ve işverenlere de büyük pay düşüyor. Geleceğin ve toplumun mimarı olacak çocukların küçük yaşlarda bu durumla baş başa bırakılması kabul edilemez. Bu nedenle; esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirip çocuk işçiliği ile her zaman olduğu gibi mücadelemizi sürdürmeliyiz” dedi.

TESK’in, geleceğin kalifiye işgücünü yetiştirmek amacıyla çocuk ve gençlere işletmelerde pratik eğitim verilmesi konusuna kendi kuruluş kanununda yer veren tek meslek kuruluşu olduğuna vurgu yapan Geriter şunları söyledi: “Bu yönüyle TESK, diğer tüm meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında özel bir yere sahiptir. Toplantımızın amacı da çocuk işçiliğinde esnaf ve sanatkarımızın işverenden öte usta öğretici olarak rolüne dikkat çekerek, yasal olmayan çocuk işçiliğinin Önüne geçmekte mesleki eğitimin en önemli alternatif olduğunu vurgulamaktır.”

TESK Eğitim ve Planlama Uzmanı Ayfer Şahin, programın temel amacının çocuk işçiliğiyle mücadele ederek, çocukların meslek alanlarına yönlendirmek olduğunu kaydetti.