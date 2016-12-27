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27 Aralık 2016 18:27

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

27 Aralık 2016 18:27

Manisa’nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Nakiye Özçelik evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi 183 Sokak No:4 adresindeki kendisine ait evde yalnız yaşayan Nakiye Özçelik’ten (83) haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Eve giren Polis ve sağlık ekipleri Nakiye Özçelik’in cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Nakiye Özçelik’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, Özçelik’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.



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