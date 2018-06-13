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13 Haziran 2018 13:20

Yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde, 2 gün önce kızı tarafından yalnız yaşadığı evinde bulunamayan yaşlı kadının arama çalışmaları sürüyor.

Yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor

13 Haziran 2018 13:20

Kaybolan yaşlı kadını bulmak için ’drone’ desteğiyle birlikte yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi bölgeyi karış karış ararken, bugün İzmir’den gelen 3 kişilik su altı arama kurtarma ekibi de evinin yakınındaki Gördes Barajı’nda arama çalışması başlattı.


Gördes’e bağlı Karayakup Mahallesi’nde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Zeynep Kul’dan 11 Haziran’dan bu yana haber alınamıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında yaşlı kadının evine giden kızı Emine Üstündağ, annesinin evde olmadığını fark etti. Durumu yakınlarına da haber veren Emine Üstündağ, öğle saatlerine kadar yakınlarıyla birlikte annesini çevrede aradı. Yaşlı kadını bulamayan yakınları, durumu Karayakup Mahalle Muhtarı Adnan Kaya’ya bildirdi. Bölgede yaşlı kadını soruşturan Karayakup Mahalle Muhtarı Adnan Kaya daha sonra Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı alan jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişilik ekiple bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Drone ve izci köpeklerinin de yardımıyla süren arama çalışmalarına, AFAD ekipleri de destek verdi. Yaşlı kadının evinin yakınlarındaki tüm bölgeyi tarayan ekipler Zeynep Kul’a ait henüz bir ize rastlayamadı. Mahalleye yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bulunan Gördes Barajı’na da bakmak isteyen ekipler, İzmir’den su altı dalış ekibi talep etti. Gördes’e gelen 3 kişilik dalgıç ekibi, Gördes Barajı’nda arama çalışması başlattı.




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