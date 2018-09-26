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Yaşlı kadının hırsızlık anı kameralara yansıdı

Manisa’da yaşlı bir kadın, alışveriş mağazası önündeki tezgahta unutulan cüzdanı çalarak kayıplara karıştı.

Manisa'da yaşlı bir kadın, alışveriş mağazası önündeki tezgahta unutulan cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. Rahat tavırlarıyla hırsızlık olayını gerçekleştiren yaşlı kadının o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mağaza önünde yaşandı. 24 Eylül Pazartesi günü akşam saat 17.00 sıralarında cadde üzerinde yürüyen bir kadın, tezgah üzerindeki cüzdanı fark etti. Cüzdanı fark ettikten sonra etrafı kolaçan eden yaşlı kadın sakin bir şekilde cüzdanı alarak içini inceledi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken yaşlı kadın daha sonra cüzdanı çalarak mağaza önünden hızla uzaklaştı.


Yaşanan hırsızlık olayı müşterinin cüzdanını bıraktığı yerde bulamamasıyla ortaya çıktı. Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen müşteri, polis ekiplerine haber verdi. Cüzdanı çalınan kadın, yaşlı kadın hakkında şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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