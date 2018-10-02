Yaşlılar kıyasıya yarıştı

Manisa'nın Gördes ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle kutlanamayan 1 Ekim Dünya Yaşlılar ve Çocuklar Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Huzurevinde yapılan etkinlikte yaşlılar birbirleriyle kıyasıya yarışırken kazananlara yarışların sonunda madalya takdim edildi.

Gördes Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar ve Çocuklar Günü etkinlikleri Gördes Huzurevinde gerçekleştirildi. Etkinliklere Kaymakam Bekir Abacı, Huzurevi Müdürü Recep Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Halil Erden, beden eğitim öğretmenleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Etkinlikler kapsamında huzurevi sakinleri bocce, okçuluk ve dart müsabakalarında kıyasıya yarıştı. Yarışlar sonunda Kaymakam Bekir Abacı, kazanan takımı kutlayarak yapılan faaliyetler hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden'den bilgi aldı. Kaymakam Abacı'nın huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etmesinin ardından program sona erdi.