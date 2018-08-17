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17 Ağustos 2018 11:44

Yatalak hastaya doğum günü sürprizi

Yunusemre Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, doğuştan yatağa mahkum olan Hüseyin İncike’ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Yatalak hastaya doğum günü sürprizi

17 Ağustos 2018 11:44

Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan İncike’nin mutluluğu gözlerinden okundu.


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri, yaptığı doğum günü sürprizi ile doğuştan bedensel engelli bir vatandaşın daha gönlünü fethetti. Bakıma muhtaç hasta ve yaşlı vatandaşların sorunlarını ve her türlü ihtiyaçlarını yerinde çözerek, vatandaşların takdirini toplayan evde bakım hizmeti ekipleri, son olarak bedensel engelli Hüseyin İncike’nin yüzünü güldürdü. Hazırladıkları pastayla, İncike’nin Muradiye Mahallesi’ndeki evine giden ekipler, 27 yaşına giren Hüseyin’in mutluluğuna ortak oldu. Her şeyden habersiz şaşkın bir şekilde etrafında olup biteni anlamaya çalışan İncike’nin mutluluğu gözlerinden okundu. İncike, ekiplere teşekkür etti.


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, İncike’ye yaptıkları doğum günü sürprizden dolayı mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Süzer, “Hüseyin İncike kardeşimizle bir komşularının haber vermesi üzerine tanıdık. Evlerine ailesini ziyarete gittiğimizde Hüseyin’in çok mağdur olduğunu gördük. 3 yıldır da evde bakım hizmetini yapıyoruz. Doğum günümü kutlar mısınız demişti. Bizde böyle bir sürpriz yapmak istedik. İnşallah daha nice senelerde beraber kutlayacağız” diye konuştu.




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