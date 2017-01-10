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10 Ocak 2017 17:28

Yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Yavru köpeklere belediye sahip çıktı

10 Ocak 2017 17:28

Manisa Büyükşehir Belediyesi, anneleri tarafından yaklaşık 2 gün önce terk edilen yavru köpeklere sahip çıktı.
Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaklaşık 2 gündür annelerinden yoksun yaşama mücadelesi veren 4 adet yavru köpeğe Manisa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda harekete geçerek bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kar üzerinde ısınmaya çalışan köpeklere ilk müdahaleyi yaptı. Soğuk havada yaşama mücadelesi veren köpeklerin Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldüğünü dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Vatandaşlarımızdan gelen ihbarla 4 adet yavru köpeğin yaklaşık 2 gün önce anneleri tarafından terk edildiğini öğrendik. Ekiplerimiz hemen harekete geçerek, yavru köpekleri Hayvan Barınağımıza götürdük. Tedavileri devam eden yavrular soğuktan kurtarılarak, Hayvan Barınağımızda emin ellere teslim edilmiş oldu” dedi.



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