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15 Temmuz 2018 13:52

Yavru serçeyi önce kurtardı, sonra yuvasına kavuşturdu

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Fatih Aydemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli ile birlikte yuvasından düşen yavru serçeyi önce kedilerden kurtardı, sonrasında yeniden yuvasına kavuşturdu.

Yavru serçeyi önce kurtardı, sonra yuvasına kavuşturdu

15 Temmuz 2018 13:52


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Fatih Aydemir, ailesini ziyaret etmek için Kırkağaç’a gitti. İlçede yürüyüş yaparken bir parkın içinden geçen Aydemir, burada yavru bir serçenin yuvasından düştüğünü fark etti. Aydemir, minik serçeyi ilk olarak çevredeki kedilerden kurtardı. Daha sonra çevredeki vatandaşlar ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni arayarak, ekiplerin gelmesi ile birlikte minik serçeyi yeniden yuvasına kavuşturdu. Aydemir’in yapmış olduğu bu duyarlı davranış, son zamanlarda hayvanlara karşı uygulanan şiddetin ardından adeta insanlık ölmemiş dedirtti.


Minik serçeyi kurtarmak için hemen yardıma koşan Fatih Aydemir, yaptığı açıklamada, “Çok küçük bir şeydi. Masumiyet gerçekten çok farklı. Minik serçeyi avucuma aldığımda, ne kadar çok korkmuş olduğunu yüreğimde hissettim. Zaman geçtikçe elimin içinde kendisini güvende hissetti. Herhangi bir canlıya yardım etmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Tüm canlılarla birlikte gezegenimiz bizim ortak yaşam alanımız. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ve duyarlılık gösteren çevredeki vatandaşlara yardımları nedeniyle çok teşekkür ediyorum” dedi.




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