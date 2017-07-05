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05 Temmuz 2017 14:20

Yayla Mahallesinin kanalizasyon sıkıntısına çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre Yayla Mahallesinin kanalizasyon hattı bulunmayan kısmında gerçekleştirdiği çalışmayla vatandaşları sağlıklı altyapıya kavuşturdu.

Yayla Mahallesinin kanalizasyon sıkıntısına çözüm

05 Temmuz 2017 14:20


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçede titizlikle yürüttüğü çalışmalarla altyapı ihtiyaçlarına hızla cevap veriyor. Yunusemre ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde yaşanan kanalizasyon sıkıntısını gidermek için harekete geçen MASKİ, ilave kanalizasyon hattı döşemesiyle sorunu çözüme kavuşturdu. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde mahalledeki tüm vatandaşlar, sağlıklı ve yeterli bir altyapı sistemi kullanmaya başladılar.



“Koku ve sinek problemimiz çözüldü”


Yayla Mahalle Muhtarı Erdoğan Turak, “Yıllar önce yapılan kanalizasyon şebekemiz mahallemizin bazı bölgelerinde mevcut değildi. Vatandaşlarımıza yetersiz geliyordu. Biz de dilekçe ile durumumuzu ilettik. Sağolsun MASKİ Genel Müdürlüğü ilgilendi ve sorunumuzu çözdü. Önceden sinek ve koku şikayetimiz de oluyordu. Şimdi o da ortadan kalktı. Gayet sağlıklı oldu. Yapılan çalışmadan dolayı şahsım ve mahallem adına başta Cengiz Başkanımıza ve MASKİ’ye teşekkürlerimi iletiyorum. Hizmetlerden çok memnunuz” diye konuştu.




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