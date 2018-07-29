Yaylaköy Palyatif Bakım Merkezi için çalışmalar sürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kısa süre içerisinde ihaleye çıkarılması planlanan Yaylaköy Palyatif Merkezi’nin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu. Başkan Çerçi, burada yaptığı açıklamada projenin kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkarılmasının planlandığını dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, “Bu bu alanı 4 - 5 bloktan oluşan Huzur Evi Kompleksi yapmayı düşünüyoruz. Belki bir sağlık ile ilgili bir merkezi de yanına ilave ederek, yaklaşık 130 yaşlımızın barınabileceği, bahçesi, ormanlık alanı, hobi alanlarıyla birlikte güzel bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu alan Yuntdağımıza farklı bir hava getirecek. Projemizin ihalesini kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Yaylaköy Muhtarı Erdoğan Turak da projeyi mahallelerine kazandıran Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Başkanımızın güzel projelerinden biri mahallemizde yer alacak. Başka belediye başkanımı olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Başkan Çerçi’ye, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Mustafa Irmak, Meclis Üyesi Mustafa Gürler, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve teknik personel eşlik etti.

Yaylaköy Palyetif Bakım Merkezi projesinin içerisinde 108 suit oda, kafeterya, etkinlik salonu, yemek alanları, hobi bahçeleri, mescit, lobi ayrıca ağır durumda olan yaşlılar için ek hizmet binası yer alıyor.