Yaz çiçekleri Alaşehir’i renklendiriyor

Ekipler, ilçedeki yeşil alanları ve parkları çiçeklerle süslerken, ilk olarak çiçek dikimi Alparslan Türkeş Meydanı ve Eski balık pazarında gerçekleştirildi. Park ve yeşil alanlara dikilen petunya, begonya, hercai ve menekşe çiçekleri ise vatandaşların büyük beğenisi topluyor.

"Çiçekler yaz aylarında Alaşehir’e güzellik katıyor"

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, ilçenin daha yeşil ve daha güzel görünmesi için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışıyoruz. Ekilen çiçekler yaz aylarında ilçemize güzel bir görünüm kazandıracak.”