Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:39

Yaz çiçekleri Alaşehir’i renklendiriyor

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikimi gerçekleşen yaz çiçekleri ile birlikte ilçe rengarenk bir hale büründü.

Yaz çiçekleri Alaşehir’i renklendiriyor

04 Temmuz 2017 11:39


Ekipler, ilçedeki yeşil alanları ve parkları çiçeklerle süslerken, ilk olarak çiçek dikimi Alparslan Türkeş Meydanı ve Eski balık pazarında gerçekleştirildi. Park ve yeşil alanlara dikilen petunya, begonya, hercai ve menekşe çiçekleri ise vatandaşların büyük beğenisi topluyor.



"Çiçekler yaz aylarında Alaşehir’e güzellik katıyor"


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, ilçenin daha yeşil ve daha güzel görünmesi için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:


“Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışıyoruz. Ekilen çiçekler yaz aylarında ilçemize güzel bir görünüm kazandıracak.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!