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21 Haziran 2017 09:04

Yaz Kur’an Kurslarına büyük ilgi

Okulların tatile girmesiyle birlikte Kula merkez, mahalle ve kasabalarda yaz Kur’an Kursları başladı.

Yaz Kur’an Kurslarına büyük ilgi

21 Haziran 2017 09:04


Kula İlçe Müftülüğü tarafından 12 Haziran - 18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz Kur’an Kursları büyük ilgi gördü. Kula ve çevresinde yaklaşık 100 camide 2 binin üstünde kız ve erkek öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığı öğrenildi.


Kurslarla ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, "2017 yılı kurslar 12 Haziran’da başlayıp 18 Ağustos tarihlerinde son bulacaktır. Bu yılkı temamız ’Kur’an ayında Kur’anla Buluşalım’dır. Kurs boyunca çocuklarımıza Kur’an’dan kısa sureleri, ahlak, ibadet, itikat bilgilerini üç aşamada öğretiyoruz. Camilerimiz evlatlarımızla doldu. Gönüllerimiz Kur’an taliplisi çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle çiçek açtı. Müslüman Kur’an okumayı öğrendiğinde namazda kendine yetecek kadar sure ve ayetlerden ezbere bilmelidir. Ayrıca camilerimizde kurslara katılan öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim yanında kardeşlik,birlik ve beraberlik konularında da eğitiyoruz. Kurslara katılan öğrencilerimiz kurs bitimine kadar yaklaşık 2 ay içerisinde sureler ve Kur’an öğrenimini tamamlayacaklardır." dedi.


Müftü Kırkız açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu kurslarımızda 7 yaş ve üzeri için yaz Kur’an kursları dinimi öğreniyorum ve yaz Kur’an kursları etkinlik kitapları ücretsiz olarak dağıtıldı. Şu anda yatılı Kur’an Kurslarımızdaki mevcut öğrenci sayısı 220 üzerindedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın camilerimizde, minare gölgelerinde yetişmeleri devletimiz, milletimiz ve geleceğimiz için oldukça önemlidir. Bu vesileyle hem camilerdeki öğrenci yoğunluğumuz hem de Ramazan-teravih sebebiyle camilerdeki yoğunluk ve halkımızın ilgisi takdire şayandır."




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