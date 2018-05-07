Yazar Ahmet Büke, memleketi Gördes’te gençlerle buluştu

Gördes Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Büke, gençlerin sorularını cevapladı.

Hikaye alanında çeşitli ödüllere sahip olan ve on dört kitabı bulunan Yazar Ahmet Büke, memleketi olan Manisa’nın Gördes ilçesinde öğrencilere söyleşi düzenledi. Gördes’te misafir olmadığını, kendi memleketi olduğunu dile getiren Yazar Ahmet Büke “Benim çocukluğumun çok ciddi bir kısmı Gördes’te geçti. Okuma yazmayı burada öğrendim. Yazarlık hayatım boyunca göğsümü gere gere söylediğim nokta şu oldu. Ege’nin küçük bir ilçesinde doğdum, oranın hikayeleriyle büyüdüm. Buranın hamuruyla yoğrulduk. Yazarlığımın ilk harcı da Gördes oldu. O yüzden burada olmak benim için ayrıca mutluluk kaynağı. Gördes’e bir gün yerleşmek isterim.” dedi.

Yazmak için çok okumak gerekir

Yazabilmek için çok kitap okumak gerektiğinin altını çizen yazar Ahmet Büke, “Yazabilmek için çok kitap okumak gerek. Babam okumayı seven biriydi ve babamın güzel bir kitaplığı vardı. Ben okumayı öğrendikten sonra o kitaplığın içinde büyüdüm. Ama çocuk kitabı çok yoktu. Şimdiki çocuklar şanslı kitap bol, okuyabilecekleri kadar kitap var. Benim çocukluğumda o kadar çok çocuk kitabı yoktu. Elimize geçenler de yetmezdi. Kendimce çözümler buldum. Eskiden gazete bayileri kitap da satardı. Bir tane gazete bayiine çırak olarak girdim burada ve yaz boyunca hiç harçlık almadan çalışıyordum, sadece bir kitap ödünç alıp, akşam okuyup, ertesi gün tekrar getiriyordum ve yaz boyunca buradaki bütün çocuk kitaplarını okumuştum. Şimdi siz o yüzden çok şanslısınız. Kütüphaneniz var. Yazarlığa ilk adım atmama vesile olan okumayı ve edebiyatı seven babamdır, onun kitaplarıdır, onun kitap sevgisidir diyebilirim” şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulundu

Son olarak Gördesli gençlere tavsiyelerde bulunan Ahmet Büke, “Gördesli gençler öncelikle çok şanslılar; çünkü çok güzel bir memlekete sahipler, çok köklü bir geleneğe sahipler, bunu bilmelerini ve bunun bilinciyle büyümelerini ve memleketlerini daha çok sevmelerini isterim. Çok büyük bir kültürel zenginliğin içinde olduğunuzu bilerek, ayrıcalığını bilerek Gördesli çocukların büyümesini ve geleceğe kendinden emin Gördesliler olarak hazırlanmalarını isterim” dedi.

Çiçek takdim edildi

Söyleşinin ardından Gördesli yazar Ahmet Büke’ye Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin tarafından bir çiçek ve plaket takdim edildi. Başkan Ertekin, yazar Büke’ye güzel söyleşi için teşekkür ederek, “Yoğun programının arasında bizi kırmayıp programımıza katılan ve yaptığı güzel söyleşi ile güzel Gördes’in Gördesli gençlerimizin dimağında farklı açılardan yer etmesini sağlayan değerli yazarımız Ahmet Büke’ye huzurlarınızda teşekkür ederim” şeklinde konuştu.