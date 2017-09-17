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17 Eylül 2017 16:52

Yazar Şermin Yaşar, Manisalılarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park’ta düzenlenen ‘Kitap Günleri’ çok sayıda yayınevi ve ünlü yazarı ağırlıyor.

Yazar Şermin Yaşar, Manisalılarla buluştu

17 Eylül 2017 16:52

Düzenlenen etkinlikler kapsamında sevilen yazar Şermin Yaşar, Manisalı okurları ile buluştu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park’ta düzenlenen ‘Kitap Günleri’nde, Manisalı edebiyat tutkunları önemli yazarlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte Oyuncu Anne ve Yazar olarak bilinen Şermin Yaşar, Manisalı okurları ile buluştu. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de katıldı. Yaklaşık iki saat süren imza töreninde uzun kuyruklar oluştu. Yaşar, imza töreninin ardından okurlarıyla bir söyleşi de gerçekleştirdi ve bilgi ve deneyimlerini okurlarına anlattı. İmza günü ve söyleşi etkinliği hakkında duygularını paylaşan yazar Şermin Yaşar, “Belediyelerin kitap fuarları hazırlamasını çok beğeniyorum ve önemli buluyorum. Bizim için de çok keyifli oluyor. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik ve davetiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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