Yazın keyfini dans ederek çıkarıyorlar

Yaz tatilinde öğrencilerin dolu dolu zaman geçirmesini amaçlayan Yunusemre Belediyesi, düzenlediği yaz kursları ile çocuklara yeni hobiler edindiriyor. Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Modern Dans Kursu ile 60 öğrenci hem keyifli zaman geçiriyor, hem de kendilerini geliştiriyor. Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen Modern Dans Kursu ile haftada 5 gün çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Modern Dans Kursu Eğitmeni Emel Güneş, "TOKİ Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen modern dans kursumuza 7-10 ve 11-14 yaş grubu çocuklarımız katılıyor. Buraya gelen öğrencilerimiz yaz tatillerini hem dolu dolu geçiriyor; hem de eğlenerek öğreniyorlar. Yaklaşık 60 kursiyerimiz ile burada onların yeteneklerini geliştiriyoruz. Yetenekli olup bu alanda ilerlemek isteyen kursiyerlerimiz de oluyor. Ailelerinin de destekleri sayesinde geleceğin dansçılarını yetiştiriyoruz. Dans kursumuzda öğrencilerimiz gün içerisinde hareketli bir hayatın faydalarını hissediyor. Bu kursu düzenlememizin bir amacı da obezite ile mücadele etmek. Hareketli hayatın önemini hisseden çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırarak onları geleceğe hazırlıyoruz. Bize bu imkanları sunarak gelecek nesillere olan desteğini her zaman hissettiğimiz Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.