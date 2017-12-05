Yedieylül’de yenileme çalışmaları başlıyor

Şehrin dört bir yanında yol yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi 101 sokağın parke taşlarını yenileme projesi kapsamında Yedieylül Mahallesinde çalışmalara başladı. Yedieylül Mahallesinde ilk etapta 6 sokağın parke taşlarını yenileyeceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “ilçemizin bir çok yerinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklar üzerinde Turgutlu Belediyesi olarak yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde şimdi de Yedieylül Mahallesinde 6 sokağımızı yenileyeceğiz. Ekiplerimiz Tunca Sokak, Tufan Sokak, Şahan Sokak, Kartal Sokak ve Kutluk Sokak üzerinde yol kaldırma çalışmalarına başladı. Bu sokaklarımızda yaklaşık 5 bin metrekare parke taşı çalışması yapılacak. Çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayıp sokaklarımızı kullanıma açacağız” dedi. Yapılan çalışmalar için Turgutlu Belediyesine teşekkür ettiğini belirten Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen ise “Öncelikle Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde yıpranmış olan sokaklarda parke taşı yenileme çalışmalarına başlanıldı. Vatandaşlarımızın da daha sağlıklı bir şekilde yolları kullanması bu yolların yenilenmesi gerekiyordu. Mahallemize şimdiden hayırlısı olsun” dedi.