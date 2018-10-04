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YEGEM eğitimlere başladı

Eğitimini iyi bir lise ve üniversitede devam ettirmek isteyen başarılı öğrenciler için Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’ni (YEGEM) kuran Yunusemre Belediyesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında eğitimlere başladı.

Eğitimini iyi bir lise ve üniversitede devam ettirmek isteyen başarılı öğrenciler için Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ni (YEGEM) kuran Yunusemre Belediyesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında eğitimlere başladı.


Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) kapılarını öğrencilere açtı. Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında hizmet veren merkezde 12. sınıf ve mezun öğrencileri üniversite sınavlarına, 8. sınıf öğrencilerini de Liseye Geçiş Sınavına hazırlayan YEGEM'de yaklaşık 800 öğrenci eğitim görüyor.


Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sınıfları da gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Çerçi'ye ziyarette AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Halkla İlişkiler Müdürü Elif Binici eşlik etti.


Öğrencilerin eğitimlerine iyi bir lise ve üniversitede devam ettirmeleri için güzel bir merkez kurduklarını dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, öğrencilere iyi ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

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