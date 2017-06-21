Yemek firmasının 25 çalışanı adliyeye sevk edildi

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, askeri birliğin yemek işini yapan firma çalışanı 5’i kadın 25 kişi emniyetteki sorgularının ardından Manisa Adliyesine sevk edildi.

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yüzlerce askerin yedikleri yemek sonrası besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmasının ardından, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yemek firmasının Manisa’daki yönetici ve çalışanlarından 40 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 40 kişiden emniyetteki sorguları tamamlanan 25 kişi Manisa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünün ardından Manisa Adliyesine sevk edildi.

Yemek firmasının Manisa’daki yönetici ve çalışanlarının yer aldığı ve emniyetteki sorguları tamamlanan V.A.G., M.K., E.D., F.Y., M.K., H.D., G.C., M.P., M.S., Ö.Y., L.K., H.Z., C.H., A.K., M.Ş., A.K., Y.K., M.Ş., Y.D., M.K., M.K., V.A., N.Y., İ.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 5’i kadın 25 kişi savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Manisa Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili yemek firmasının gözaltına alınan 15 personelinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.