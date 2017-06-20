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20 Haziran 2017 11:41

Yemek şirketi çalışanları sağlık kontrolüne çıkarıldı

Manisa 1.

Yemek şirketi çalışanları sağlık kontrolüne çıkarıldı

20 Haziran 2017 11:41

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığına yemek veren şirketin gözaltına alınan 24 çalışanı sağlık kontrolüne çıkarıldı.


Manisa’da geçtiğimiz 2 ay içerisinde Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi sonrası, kışlaya yemek veren şirketin 24 çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerden V.A.G., M.K., E.D., F.Y., M.K., H.D., G.C., M.P., M.S., Ö.Y., L.K., H.Z., C.H., A.K., M.Ş., A.K., Y.K., M.Ş., Y.D., M.K., M.K., V.A., N.Y., İ.Y. Manisa Devlet Hastanesine çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgularına devam edilmek üzere emniyete götürüldü.



Manisa Valiliği askerlerin son durumunu açıkladı


Öte yandan, Manisa Valiliği de hastanede tedavisi devam eden askerlerin son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Haziran 2017 Cumartesi günü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla’da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen askerler sonrasında 20 Haziran 2017 Salı günü saat 11.00 itibariyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 3 asker bulunmaktadır. Askerlerimizin sağlık durumları iyidir".




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