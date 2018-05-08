Yeni başhekim çalışmalara hızla başladı

Kula Devlet Hastanesine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ataması yapılan ve görevine başlayan Başhekim Mehmet Onur Kahya, ilçede yapımı devam eden 75 yataklı Kula Devlet Hastanesi inşaatını gezdi.

Yapımı devam eden yeni hastane binasında incelemelerde bulunan Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Onur Kahya, başhekim olarak kendi memleketinde göreve başlaması nedeniyle hemşehrilerine daha iyi hizmet vermek adına hemen çalışmalara başladıklarını, yapımı devam eden hastaneye önem verdiklerini dile getirdi. Kahya, "Hastanelerimizde sunulan hizmetin kalitesinin artması, bina, tesis, cihaz, yatak ve uzman personel gibi birçok faktöre ve kaynağa bağlıdır. Bu kaynaklardan en önemlisi de hiç kuşkusuz insandır. Bizler yöneticisi, doktoru, hemşiresi, ebesi, sağlık memuru velhasıl bütün sağlık çalışanları olarak, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla Kula ilçemize ve çevre ilçelere hizmet vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar hastanemizde yöneticilik, başhekimlik yapmış arkadaşlarımız daha iyi hizmet vermek adına çalışmışlar. Bizler de bu hizmeti daha yüksek seviyeye çıkartmak için çalışacağız. Daha önce hastanemizde görev yapan başhekim ve yöneticilerimize yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yakın zamanda faaliyete girmesi planlanan hastanede AK Parti İlçe başkanı Ahmet Palabıyık’la birlikte incelemelerde bulunan Kahya çalışma alanlarında eksiklikleri tespit ederek yapılması gerekenleri firma yetkililerine iletti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, "Yeni Başhekimimiz Mehmet Onur Kahya’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Kula’ya hizmet vermek adına çok istekli. Bizler de üzerimizi düşeni bugüne kadar yaptık bundan sonrada yapmaya hazırız. Herkes biliyor ki yeni binamız hızla yükseliyor. Yeni hastanemizde teknolojik yeni donanımlar olacak. Fiziki alanın yenilenmesiyle şimdikinden çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilecek. Yeni atamalarda Ortopedi Uzmanı, Dahiliye uzmanı doktorlarımızın atamaları yapıldı. Eksik olan diğer hekimlerimizin atamasının yapılması için bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.