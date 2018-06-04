Yeni başkan hizmetleri yerinde inceledi

Selendi’nin Kürkçü Mahallesinde belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yasin Dumlupınar’a, belediye meclis üyeleri ve MHP İlçe Başkanı Himmet Kurukoç da eşlik etti. Mahalle halkı Başkan Dumlupınar’ı coşkuyla karşılarken, Başkan Dumlupınar, ziyarette vatandaşların sorunlarını dinleyip çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Dumlupınar yaptığı açıklamada, "Selendimizin bir uçtan diğer uca, hiçbir yerini ayırmadan hizmetlerle donattık ve hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Partili partisiz hiç kimseyi ayırmadığımızı ve her yere aynı ölçüde hizmet ettiğimizi belirtmek istiyorum. Selendi’nin, Manisa’nın ilçeleri içinde en fazla hizmet alan ilçe olmasından dolayı çok memnunum. Bu çalışmalarda bizlere büyük katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve eski Belediye Başkanımız Eczacı Nurullah Savaş’a teşekkür ediyoruz" diyerek milletvekilliği çalışmalarında Savaş’a destek istedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Semerci de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Mahallemize yapılan hizmetlerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşımızın kullanımına sunulacağını öğrendik. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.