Yeni doğum yapan annelere Kızılay’dan sevgi paketi

Salihli Kızılay Şubesi Gönüllü Bayanlarının düzenlediği ziyarette, Salihli Devlet Hastanesi Doğum servisi ziyaret edilerek bu mutlu günlerinde doğum yapan tüm annelere bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak “Yeni Doğan, Sevgi Paketleri” hediye edildi. Kızılay Gönüllü Bayanlar Başkanı Ayfer Kayhan, “Bu özel ve mutlu günde yeni doğum yapan annelerimizin mutluluğuna ortak olmak istedik, onların mutluluğuna bir parça daha mutluluk katabildiysek ne mutlu bize” dedi. Ayrıca Kızılay Gönüllü Bayanları tarafından anne olan tüm Doğum servisi personeline de çiçekler verilerek onlarında Anneler günü kutlandı.

Salihli Şube Başkanı A. Yavuz Özdem ise, “150 yıldır din, dil, ırk ayrımı yapmadan, tüm inançlara saygılı, insan mutluluğu odaklı bir duruş sergileyen Türk Kızılayı, kişilerin ve toplumun hassasiyetine en üst derecede özen göstererek çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, yaşamımızda bizi belki de karşılıksız seven tek varlık olan, hoşgörünün, fedakarlığın, sabrın, sevginin ve saygının sınırsız kaynağı tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.