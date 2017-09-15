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15 Eylül 2017 12:37

Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçedeki görevli okul müdürleri bir araya gelerek, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi toplantı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

15 Eylül 2017 12:37


Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan komisyonla, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Etem Dağlı ile Adem Sümen önderliğinde düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz eğitim öğretim sezonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Okul müdürlerinin de çalışmalarını ve düşündüğü projeleri aktardığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.




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