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24 Temmuz 2018 16:17

Yeni Han daha aktif hale gelecek

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte İl Özel İdaresi’nden Manisa Büyükşehir Belediyesine geçen Yeni Han’da büro gibi kullanıldığı için açık olmayan ya da kullanılmayan dükkanların Manisa’nın tanıtımına ve kültürüne uygun şekilde kullanılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından boş ve pasif durumdaki dükkanlar ihaleye açılıyor.

Yeni Han daha aktif hale gelecek

24 Temmuz 2018 16:17


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yeni Han içinde bulunan ve kullanılmayan dükkanların daha aktif ve Manisa’nın tanıtımına katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi için kolları sıvadı. Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte İl Özel İdaresinden Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna geçen tarihi yapının Manisa’nın kültürel ve tarihi dokusuna uygun şekilde kullanılmasını hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, büro tarzında kullanılan ve pasif durumda olan dükkânların tahsislerini Belediye Meclisi’nde oy birliği ile iptal ederek, yeniden ihaleye açıyor. Yeni han içindeki dükkanları kiralamak isteyen vatandaşların Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına başvurabilecekleri, ancak kiralayacakları dükkânları ofis olarak kullanamayacakları belirtildi.


Yeni Han’ın üst katında bulunan 32 adet iş yeri, Manisa tarihi ve kültürünü yaşatabilecek ürünlerin yapımı ve satışı açısından hizmet verme şartı ile ihaleye verilecek. Öte yandan Yeni Han’ın zemin katında bulunan 4 Adet iş yerinin de Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından MASMEK satış merkezi ve kurslarının verileceği eğitim merkezi haline dönüştürüleceği ifade edildi.




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