Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunun 7. sınıf öğrencileri atık malzemeleri geri dönüştürebilmek amacıyla okulda başlattıkları ‘Yeni Pastel Boyalarım’ projesi ile köy okulları ve anaokullarında okuyan minik öğrencilere yeni pastel boyalar kazandıracak. Kullanılmış ve bitmek üzere olan pastel boyaları okuldaki diğer öğrencilerin de yardımıyla toplayan öğrenciler, renklerine göre ayırdıkları boyaları eriterek plastik hortumdan yaptıkları kalıplarda yeni pastel boyalara dönüştürüyor. Hazırlanan boyalar okulun amblemi basılarak yerleştirildikleri kutularda kullanıma hazır hale getiriliyor.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik koordinatörlüğünde okulun 7. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan proje hem okul öğrencilerinden hem de yeni pastel boyaları olacak olan diğer okul öğrencileri tarafından heyecanla karşılandı.

Kalıplar bahçe hortumundan

‘Yeni Pastel Boyalarım’ projesinin sözcüsü ve okulun 7. sınıf öğrencisi Gizem Güngör, "Arkadaşlarımızla toplandık, atık maddeleri geri dönüştürebilmek adına, tasarrufla ilgili bir proje hazırladık. Buradaki bütün boyalar tamamıyla atık boyalardan oluşuyor. Herkesin kullandığı, kıyıda köşede kalmış, küçülmüş, tutulamayacak kadar un ufak olmuş kirlenmiş boyalardı. Biz öncelikle bu projemizi arkadaşlarımıza duyurduk ve sağ olsunlar bize yardım etmek isteyen birçok kişi oldu. Bütün bu boyaları topladık. Öncelikle kirlerinden temizleyerek kendi öz renklerine kazandırdık. Onları renklerine göre ayırıp kavanozlarda tuttuk. Daha sonra cezve içinde boyalarımızı erittik. Bahçe hortumlarından keserek elde ettiğimiz kalıplarımız var ideal pastel boya boyutunda. Bu kalıplarımıza erittiğimiz boyaları doldurduk ve altlarını da alüminyum folyo ile sabitledik ve böylece akmadı. Boyaların kuruma süresi 3-4 saat arası. Bu süreçten sonra bu boyalarımızı alarak çok küçük işlemlerden geçirerek törpüledik. Kendi okulumuzun logolarını basıp paketleterek işlemi tamamladık. Buradaki bütün boyalar bir sonuçtur. Bunların hepsini anaokullarına, köy okullarına ve farklı okullara bağışlamak istiyoruz” dedi.