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06 Mayıs 2018 08:24

Yeni sağlıkçılar mezuniyetlerini kep fırlatarak kutladı

Manisa’nın tek özel sağlık meslek lisesi olan Manisa Özel Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen törenle ikinci mezunlarını verdi.

Yeni sağlıkçılar mezuniyetlerini kep fırlatarak kutladı

06 Mayıs 2018 08:24


MASKİ İkiz Kuleler’de düzenlenen kep töreninde hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknikerliği bölümünden başarıyla mezun olan 38 öğrenci mezuniyet belgelerini alarak keplerini havaya fırlattı. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, yaşanan heyecana ortak oldu.


Okul Müdürü Ahmet Üzümcü, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere tüm yaşamlarında başarılar diledi. Liseyi bitirmekle öğrenim hayatının bitmediğini ifade eden Üzümcü, “Meslek lisesi meslek edindirme programına göre hazırlanmış ara elemen yetişiyor. Aynı zamanda isteyen ve çalışan öğrenciler de üniversite kapısının açık olduğu bir program. Haziran ayında yapılacak üniversite sınavı seçimden dolayı bir hafta ertelendi bir hafta daha çalışma fırsatı doğru öğrencilere. Üniversite sınavı ve KPSS sınavı çıkacak. Tüm Türkiye’de özel ve devlet sağlık meslek lisesi öğrencileri bu sınavlarda çalışarak ön sırada yer alacaktır. Hemşire yardımcılığı bölümü öğrencileri için önemli gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanımızın Kastamonu ziyaretinde hemşire yardımcılığı bölümünde okuyan öğrenciler ‘Ne olacak bizim halimiz’ yazılı pankart açtı. Cumhurbaşkanımız da ’hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacak, görevde yükselme ile hemşireliğe yükseleceksiniz’ dedi. Kamuda istihdam edilecek demektir. Çalışmayı bırakmayın 2 yılda bir KPSS sınavı oluyor 2018’de olacak olan sınava gereken önemi gösterin biraz çalışırsanız diğerlerinin önüne geçebilirsiniz. Mayıs haziran dönemlerinizi çalışmayla değerlendirin. Hepinizi kutluyor ve tüm yaşamınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.


Hemşire Yardımcılığı Bölüm birincisi Fatma Nur Ceylan ve Sağlık Bakım Teknikerliği bölüm birincisi Metin Yılmaz da birer konuşma yaparak, ülkemize ve milletimize layık birer vatandaş olmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.


Mezuniyet töreninde bölüm birincilerine plaket ve hediye sunuldu. Bölüm birincileri Türk bayrağı ve okul flamasını önümüzdeki yıl mezun olacak öğrencilere devretti. Mezuniyet töreni, öğrencilerin yemin etmesi ve kepleri havaya fırlatması ile son buldu.




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