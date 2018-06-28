Yeni sistemin ilk sınavı öncesi öğrencilere motivasyon semineri

30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi düzenlenen seminerde öğrencilerin başarıya giden yolda izlemesi gerekenler Rehber Öğretmen tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) her geçen gün yükselen başarı çıtasıyla öğrencilerin vazgeçilmez bir eğitim kurumu haline geldi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonunda ‘Sınav Kaygısı ve Motivasyon’ semineri düzenlendi. 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi yapılan seminerde, başarıya giden yolda yapılması gerekenler anlatıldı. Rehber Öğretmen Dilek Bozkurt, öğrencilere başarılı olmuş öğrencilerin nasıl yol izlediklerini sunum eşliğinde bilgiler aktararak anlattı.