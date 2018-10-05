Yerel televizyondan terör tepkisi

Batman'da 8 askerimizin şehit olmasının ardından Manisa'da karasal yayın yapan bir yerel televizyon kanalı ana haber bülteninde sadece Batman'daki terör olayı sonrası şehit düşen askerlerimizin haberini sunarak teröre tepki gösterdi.

Ana haber bülteninin yayınlandığı sırada şehit sayısı 7 olan terör olayına tepki gösteren ETV Ana Haber Spikeri Mustafa Başgülşen, "Bundan daha önemli bir haber yok" diyerek şehit haberi dışında bir haber sunmadı. Yaklaşık 6 dakika süren ana haber bülteni ardından Başgülşen, teröre tepki olarak haber sunmamasıyla bir ilki gerçekleştirdi.

Teröre karşı artık kesin bir duruşun sergilenmesi gerektiğini belirten Spiker Başgülşen, "Eğer ki bir ana haber sunucusunun görevi önemli haberleri aktarmaksa bugün 7 kahraman evladımızın şehit olmasından daha önemli haber yoktur dedik ve ana haberde 7 şehidimizi yad etmek, anmaktan başka bir haber sunmadık. ETV ve Denge Gazetesi ailesi olarak başta Genel Yayın Yönetmenimiz Velihan Yumrukaya olmak üzere tüm haberci arkadaşlarımla ve tüm personellerimizle teröre bu şekilde tepki gösterme kararı aldık. Bizi izleyenler için bir silkinme etkisi oluşturmak istedik. Bizim için canını veren şehitlerimizin ismini ciğerimize mıh gibi yazmak zorundayız. Şehitlerimiz sadece rakamlardan ibaret kalmamalı" dedi.