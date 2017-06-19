Yerli domateste hasat sevinci

Domates hasadına başladıklarını ifade eden üreticisi Ahmet Ayyıldız, “İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek hayali ile yaşıyoruz” dedi.

Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli domateslerinin yetiştirildiği Manisa’nın Salihli ilçesi Kemerdamları Mahallesinde domates hasadına başlandı. Tarlada tek tek toplanan domatesler, özenerek kasalara döşendi ve daha sonra traktör römorkuna yüklenerek, manav ve pazar tezgahları ile sofralarda yerini almak üzere Salihli’deki toptancı halinin yolunu tuttu. Kemerdamları Mahallesindeki domates üreticilerinden Ahmet Ayyıldız, kaliteli domates ürettiklerini, ancak emeğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Üretici olarak, her yıl domatesin yüz güldürecek hayali ile yaşadıklarına vurgu yapan Ayyıldız, “Devletimiz biz üreticilere dekar başına mazot ve gübre desteği veriyor, ancak bu desteklerin üreticiye katkısı çok az. Biz üreticiler olarak ürün kilogram başına da devletimiz tarafından destek verilmesini istiyoruz. Çünkü üretici olarak, en kaliteli domatesi üretiyoruz ancak, işçi, mazot ve gübre girdileri, biz üreticilerin belini çok fazla büküyor. Maliyeti ne yapsak düşüremediğimiz gibi, her yıl bizim kazancımız da git gide azalıyor” dedi.

Ayyıldız, son olarak domates hasadının tüm çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.