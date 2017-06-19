Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 17:47

Yerli domateste hasat sevinci

Manisa’nın Salihli ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle bilinen Kemerdamları domatesinde ilk hasat sevinci yaşanıyor.

Yerli domateste hasat sevinci

19 Haziran 2017 17:47

Domates hasadına başladıklarını ifade eden üreticisi Ahmet Ayyıldız, “İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek hayali ile yaşıyoruz” dedi.


Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli domateslerinin yetiştirildiği Manisa’nın Salihli ilçesi Kemerdamları Mahallesinde domates hasadına başlandı. Tarlada tek tek toplanan domatesler, özenerek kasalara döşendi ve daha sonra traktör römorkuna yüklenerek, manav ve pazar tezgahları ile sofralarda yerini almak üzere Salihli’deki toptancı halinin yolunu tuttu. Kemerdamları Mahallesindeki domates üreticilerinden Ahmet Ayyıldız, kaliteli domates ürettiklerini, ancak emeğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Üretici olarak, her yıl domatesin yüz güldürecek hayali ile yaşadıklarına vurgu yapan Ayyıldız, “Devletimiz biz üreticilere dekar başına mazot ve gübre desteği veriyor, ancak bu desteklerin üreticiye katkısı çok az. Biz üreticiler olarak ürün kilogram başına da devletimiz tarafından destek verilmesini istiyoruz. Çünkü üretici olarak, en kaliteli domatesi üretiyoruz ancak, işçi, mazot ve gübre girdileri, biz üreticilerin belini çok fazla büküyor. Maliyeti ne yapsak düşüremediğimiz gibi, her yıl bizim kazancımız da git gide azalıyor” dedi.


Ayyıldız, son olarak domates hasadının tüm çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!