Yerli otomobil üretimine Manisa da talip oldu

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter, “Yerli otomobil üretimi için Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin bu üretim için en doğru bölge olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yerli otomobil üretiminde 5 babayiğidin çıkmasının ardından otomobil üretimi için talip olan iller arasında Manisa da katıldı. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, yerli otomobilin üretimiyle ilgili olarak Manisa’nın bu işe uygun olduğunu belirtti.

Türkiye’de bugün itibariyle otomobil sayısının 11 milyon 750 bin seviyesinde olduğunun altını çizen Başkan Geriter, “Bu sayının ülkemiz nüfusuna oranlanması neticesinde 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü görülmektedir. Buna keza Almanya’dan örnek vermek gerekirse, ülkedeki kayıtlı otomobil sayısının 45 milyon adet olduğu ve bu araçların üçte ikisinin Alman malı olduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’da 1,7 kişiye bir otomobil düştüğü izlenmektedir. Bununla birlikte otomobil üretimi konusunda ise dünya üzerinde yıllık 70 milyon otomobil üretilmekte bu üretimin 1 milyon adedi ülkemiz fabrikalarından çıkmaktadır. Bu sayı bizi otomobil üretimi yapan ülkeler dünya sıralamasında 16’ncı sırada tutmaktadır. Yukarıda verdiğimiz örnekler üzerinden gitmek gerekirse, ülkemize ait yerli bir otomobil üretmek günümüz şartlarında olmazsa olmaz bir hal almıştır. Ülkemiz ekonomik istikrarı yakalamış ve her yıl düzenli olarak büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Genç nüfusa dayalı bir yapısı olan ve bu denli yüksek büyüme potansiyeline sahip Türkiye ekonomisinin yerli otomobil imalatına başlanmasıyla çok daha iyi büyüme verilerine sahip olacağı aşikardır. Yerli otomobil üretimi konusunda sağlanan mutabakat neticesinde oluşturulan ortak girişim grubunun üyelerinden biri de, şehrimizin önde gelen üreticilerinden olan Zorlu Holding’tir. Bu konsorsiyumda yer alan Zorlu Holding bünyesinde elektrikli araç pillerinin üretiminin yapılacağı kesinleşmiştir” dedi.

“MOSB Avrupa standartları üzerinde"

Yerli otomobil üretiminin minimum maliyet ve maksimum fayda ile gerçekleştirilmesinin gerektiğini ifade eden Ömer Geriter açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yerli otomobilimizin üretimi bize göre minimum maliyet ve maksimum fayda ile gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda Avrupa ve dünya ekonomileri ile güçlü bağlara sahip Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin bu üretim için en doğru bölge olduğunu düşünüyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi ülkemizdeki birçok sanayi bölgesinden farklı olarak; 10 milyon metrekare alan üzerine kurulu ve her geçen gün genişleyen, 8 milyar 130 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip, büyük çaplı ticaret hacmine sahip 220 işletmeyi bünyesinde barındıran, yüksek nitelikli iş gücü kullan, 50 bin çalışanı olan, alt yapı, lojistik ve enerji noktalarında Avrupa standartlarının da üzerinde yapıya sahip olan bir komplekstir. Ayrıca MOSB bünyesinde bulunan enerji santralinde üretilen elektrik, buhar ve sıcak su sanayici ile buluşturulmaktadır. Türkiye’nin ilk lojistik köyü olan MOSB lojistik merkezi vasıtasıyla sanayicilerimizin malları demiryolu vasıtasıyla limanlara ulaştırılmakta, sanayiciler depolardan faydalanmakta ve lojistik merkezinde yer alan gümrük müdürlüğünde tüm işlemlerini yapabilmektedirler. Tüm bu şartlar değerlendirildiğinde, amaç başarılı olmak ise yerli otomobilimizin üretiminin yapılması noktasında doğru tercih Manisa olmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi; gelecek biziz ve daha güçlü bir Manisa için çalışmaya devam edeceğiz.”