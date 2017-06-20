Yeşil-beyazlı judoculara milli davet

Ümitler Judo Avrupa Şampiyonası 30 Haziran-2Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Şampiyona öncesi Samsun’da düzenlenen milli takım kampına Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen de davet edildi. Öte yandan kamp döneminin ardından Mert Şişmanlar, Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda da milli takım için mücadele edecek.

Ülke sporuna adını yazdıracak başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, ”Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen’in milli takım kampına davet edilmesi bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde birçok branşta sporcularımız milli takım adına ülkemizi temsil edecektir. Tek amacımız Manisa sporuna ve ülke sporuna hizmet etmek. Bu vesileyle bizlere bu gururu yaşatan Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen’i tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.