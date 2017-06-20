Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:20

Yeşil-beyazlı judoculara milli davet

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen, Ümitler Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi.

Yeşil-beyazlı judoculara milli davet

20 Haziran 2017 14:20


Ümitler Judo Avrupa Şampiyonası 30 Haziran-2Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Şampiyona öncesi Samsun’da düzenlenen milli takım kampına Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen de davet edildi. Öte yandan kamp döneminin ardından Mert Şişmanlar, Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda da milli takım için mücadele edecek.


Ülke sporuna adını yazdıracak başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, ”Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen’in milli takım kampına davet edilmesi bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde birçok branşta sporcularımız milli takım adına ülkemizi temsil edecektir. Tek amacımız Manisa sporuna ve ülke sporuna hizmet etmek. Bu vesileyle bizlere bu gururu yaşatan Mert Şişmanlar ve Niyazi Gökçen’i tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!