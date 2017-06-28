Yeşil-beyazlı judoculardan yeni başarı

olmayı başardı.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Judo İl Temsilciliği tarafından Manisa Tarzanı olarak bilinen doğa aşığı Ahmet Bedevi anısına İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası düzenledi. 10 kulübün mücadele ettiği turnuvada yeşil-beyazlı judocular başarılı performanslarıyla rakiplerine fark attı. Başarılı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, ”Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımız bu kez Manisa’da düzenlenen turnuvada güzel sonuçlar elde etti. 8 sporcumuzun dereceye girdiği turnuvada erkeklerde de kulübümüz 1.olmayı başardılar. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Büyükşehir Belediyespor başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına sporcularımızı tebrik ediyorum ”dedi.

İller arası Yıldızlar Judo Turnuvasında derece alan Manisa Büyükşehir Belediyespor judocuları ise şu şekilde; Ecrin Güneş 40 kilogramda 1., Kenan Şayık 50 kilogramda 1., Burak Alkan 55 kilogramda 1., Mert Gülgönül 60 kilogramda 1., Eyüpcan Veral 46 kilogramda 2., İsmigül Akyüz 63 kilogramda 2., Öznur Efe +63 kilogramda 3., Ceren Dönmez 63 kilogramda 3.