Yeşil-beyazlılar, Saruhanlı maçına hazır

galibiyetini almak istiyor. Yarın Ramiz Turan Stadında oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

Ligin 7. haftasında Saruhanlı Belediyespor ile oynayacakları maç hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Yardımcı Antrenör Adem Başaran, taraftarların desteği ile maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, tüm futbol severleri karşılaşmaya davet etti.

Karşılaşma öncesinde, Salihli Belediyespor grupta 13 puan ile 2. sırada yer alırken, Saruhanlı Belediyespor ise 8 puan ile 5. sırada yer alıyor.