Yeşilay Manisa Şubesinin iki projesi birden kabul edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hibe desteği alan projelerle gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmaları ve spora yönlendirilmeleri sağlanacak.

Yeşilay Manisa Şubesi bağımlılıklarla mücadelede öncü olmaya devam ediyor. Şubenin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, bağımlılıklar ile mücadelede yürütülen faaliyetleri desteklemek amacı ile verilen hibe programında 2 adet projesi kabul edildi. Genç Yeşilay Topluluğu tarafından hazırlanan ’Tarzanın torunu’ ve Yeşilay’ın Manisa Spor Lisesi Öğrenci Topluluğu ile hazırladığı ’Yurtlar canlansın spor yapmayan kalmasın’ isimli projeleri hibe desteği almaya hak kazandı.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, "Manisa’da derneğimize karşı herkesimden büyük bir tevazunun olduğu görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda bu mutluluğun vermiş olduğu motivasyon bağımlılıklar ile mücadelede etkili müdahale yöntemlerinin uygulanması hususunda bizleri sürekli arayışa itiyor. Geçtiğimiz yıl ilimize 250 bin TL’yi bulan hibeyi bağımlılıklar ile mücadelede kullanılmak üzere kazandırmıştık. Alınan destekler ile 300 gencimizi sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmiştik. Aynı zamanda il genelinde 100 bine yakın gencimizi ve ailelerini Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) kapsamında bilgilendirmiştik. Faaliyetlerimizi daha geniş çevrelere yayabilmek, genel merkezimizce akademik temellere dayanarak geliştirilen doğru müdahale yöntemlerini doğru hedef kitlelere uygulayarak değerlendirilebilen, neticeleri ölçülebilen işler yapabilmek adına bu yıl yine hibe programlarına müracaat ettik. Bu müracaatlarımızdan ikisinin kabul edildiği haberini almış olmak ilimizde yeni hizmetler yapabileceğimizden dolayı bizleri çok sevindirdi. Genç Yeşilay Topluluğumuzun hazırladığı ’Tarzanın torunu’ ve Manisa Spor Lisesi Öğrenci Topluluğu ile hazırladığımız ’Yurtlar canlansın spor yapmayan kalmasın’ isimli projelerimizi inşallah uygulamaya başlayacağız. Desteklerini esirgemeyen değerli Manisa halkına, saygıdeğer yöneticilerimize, kıymetli yönetim kurulu üyelerimize, proje ortaklarımıza ve gözbebeğimiz gençlerimize teşekkür ediyor ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Manisa Yeşilay Şubesi’nin desteklemeye hak kazandığı projeleri ile Manisa’nın dezavantajlı mahallelerinden başlanılarak risk grubunda yer alan gençlerin katılım sağlayacağı çeşitli bilgilendirme, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecek. Projeler kapsamında futbol, futsal, basketbol turnuvaları, parkur yarışları ve doğa yürüyüşleri düzenlenmesi ve 350 gence doğrudan ulaşılması hedefleniyor.