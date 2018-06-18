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18 Haziran 2018 15:48

Yeşilay’dan Manisa İHA’ya ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, İhlas Haber Ajansı (İHA) Manisa İl Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeşilay’dan Manisa İHA’ya ziyaret

18 Haziran 2018 15:48


Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkı korumak için çalışmalar yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimi, İHA Manisa Bürosunu ziyaret etti. Ziyarette Yeşilay’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Fulcun, “Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Bu çerçevede cemiyetimiz bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur” dedi.


İHA’nın çalışmalarını da yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Fulcun, İHA’nın haber ağının çok geniş olduğunu, yerel ve ulusal anlamda güçlü bir haber tedarikçisi olduğunu vurguladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İHA Manisa İl Temsilcisi Önder Aydın ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimine teşekkür ederek, İHA’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.




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