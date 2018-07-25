Yeşilköy-Çavuşoğlu yoluna 17 kilometrelik asfalt

İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy-Çavuşoğlu bağlantı yolu üzerinde 17 kilometre asfalt çalışması başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Halil Sağır, Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı İbrahim Fındıkoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma hakkında bilgiler veren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy-Çavuşoğlu bağlantı yolu üzerinde bulunmaktayız. Bu bölgede Yeşilköy, Çavuşoğlu, Harmandalı ve Hacıhaliller muhtarlarımızın bu yolla alakalı talepleri vardı. Biz de geçtiğimiz kış döneminde burada zemin iyileştirme ve stabilize çalışmaları yapmıştık. Asfalt sezonunun başlamasıyla beraber yüksek noktalardan başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede de asfalt çalışmasına start verdik” dedi.

Yolun tarım arazilerinin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu belirten Daire Başkanı Fevzi Demir, “Bu ay sonu itibariyle üzüm kesimleri başlayacak. Dolayısıyla muhtarlarımız bu yolun bu ay içerisinde yapılmasını acilen talep etmişlerdi. Biz de planlamamızı ona göre yaparak asfalt dökümüne başladık. Burada yaklaşık 17 kilometre birinci kat asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Şu ana kadar yaklaşık 6 kilometresi tamamlandı. Bir hafta içerisinde de bitirmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olacağız” diye konuştu.

Bölgede yapılacak olan 17 kilometrelik asfalt mahalle muhtarlarını da memnun etti. Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Halil Sağır, yolun yapılmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, “Biz başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz” dedi.

Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil ise, “Burada yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Ergün başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yol uzun yıllardır problemdi. Sağ olsun başkanımız bu işe el attı. Çok güzel bir çalışma var burada” diye konuştu.