Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 09:40

Yeşilova yolu artık daha güvenli

Yeşilova yolu artık daha güvenli

23 Aralık 2016 09:40

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesi Yeşilova Mahallesinde bitümlü sıcak karışım olan yolda kenar dolgu çalışması gerçekleştirdi. Böylece arıza yapan araçların trafiği aksatmasının önüne geçilecek ve yolun güzergahından kaynaklanacak sorunlar ortadan kalkacak.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Salihli ilçe ziyaretinde açılışını gerçekleştirdiği 42 kilometrelik sıcak asfalt yol çalışması ve 40 bin metrekarelik parke taşı döşeme işleri, Yeşilova Mahallesinin yüzünü güldürdü. Bunun ardından da çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfaltın kenarında dolgu çalışması gerçekleştirdi. Yolun güzergahında bulunan hafif viraj bu çalışmayla ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra yol genişlemiş de oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 54 yıllık asfalt hasretini dindirdiğini belirten mahalle sakinleri, halkın güvenliği ve can sağlığı için yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri de, Yeşilova Mahallesinde iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışmaların, yolun kullanım ömrünü uzatacağını, daha güvenli ve konforlu hale getirdiğini dile getirerek; bunun yanı sıra arıza yapan araçların trafiği aksatması gibi problemlerin önüne geçileceği aktarıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç