Yetersiz gelen içme suyu için yeni sondaj

Yeni sondaj ile yaz aylarında yoğun kullanımdan dolayı sıkıntı yaşanan mahallenin üst kısımlarına yeterli içme suyu sağlanacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Avşar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen mevcut sondaj pompasının yanması sonucu pompayı yenileyerek mahallenin susuz kalmasını engellemişti. MASKİ, şimdi de yaz aylarında mahallenin üst kısımlarında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için başlattığı yeni sondajın delgi işlemleri 200 metrede tamamlanarak kompresörle temizliği yapıldı. Sondajdan log alımı ve içilebilirlik analizi için numune alımı gerçekleştirilecek.

“Yaz aylarında nüfusumuz 4 bin oluyor”

Avşar Mahalle Muhtarı Mehmet Kahrıman, “Mahallemiz, Manisa’nın en büyük mahallelerinden biridir. 3 bin 600 nüfusa sahibiz. İkametgah adresi burada olmayıp yaşayan vatandaşlarımız ile 4 bine ulaşıyor. Mahallemizde 2 adet içme suyu sondajı, 2 adet de cazibeli su kaynağımız var. Yaz aylarında nüfusumuz kalabalıklaştığı için yüksek kesimlerde içme suyu yetersiz kalabiliyor. Bu durumu MASKİ Turgutlu İlçe Şefliğine ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ilettim. Yapılan incelemeler sonucunda sağ olsunlar yeni bir sondaj çalışması başlattılar. Şu an delgi çalışması ve çakılama işlemleri tamamlandı. İnşallah yeni sondajdan çok güzel su çıkacak. Bu sondaj sayesinde de mahallemizin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntısı bitecek. Avşar halkı adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve Turgutlu İlçe Şefliği’ne teşekkür ederim” dedi.