Yiğitbaş Veli adına Afrika'da su kuyusu açılacak

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ülke genelinde ve özellikle mahzun coğrafyalarda büyük hizmetlere vesile olduğunu ifade eden Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, bu bağlamda Afrika'da bir su kuyusu açmayı planladıklarını söyleyerek açacakları su kuyusunun isminin de Manisa'nın manevi önderlerinden 'Kutbu'z Zaman Ahmed Şemseddin Marmaravi Yiğitbaşveli' olacağını söyledi.

Dünya nüfusunun yüzde 85'inin en kuru kara parçalarında yaşadığına dikkat çeken Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, her saat başı 200 çocuğun temiz içme suyu kaynağına ulaşamadığından hayatını kaybettiğini söyleyerek, “783 milyon kişi temiz suya, 2.5 milyar kişi de yeterli sanitasyona ulaşamıyor. Yılda 6 ila 8 milyon kişi suya bağlı hastalıklar veya afetler sonucu hayatını kaybediyor. İşte bu anlamda Cansuyu'nun kara kıta Afrika'da üstelndiği misyon ve çalışmalar çok önemlidir. İlk su kuyusu açma çalışmalarını Cansuyu derneği başlatmıştır.” dedi.

“Manisa'dan Afrika'ya cansuyu"

Cansuyu Derneği olarak Manisa genelinde çalışmalarının artarak devam ettiğini dile getiren Başkan Akova, “Merkez ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde nerede bir mazlum ve mağdur kardeşimiz ailemiz varsa yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Amacımız onları balık pişirmesini öğretmek değil nasıl balık tutulur bunun çalışmasını yapıyoruz. Elbette sürekli ve süresiz destek olmaya çalıştığımız aileler gibi nefes aldırmaya çalıştığımız gönüllerde oluyor. Bunları hayırsever dostlarımızın katkı ve destekleri ile yapıyoruz. Onlar bize inanıp güvenmese bu çalışmaların hiçbirisini gerçekleştiremeyiz. Güven ve inanç çok önemlidir. Yönetim olarak sürekli istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Gönüldaşlarımızla da çay sohbetleri ile bir araya gelip onların fikirlerine önem veriyoruz ve kendimize yol haritası çıkarıyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz toplantıda hayırseverlerimizin talepleri doğrultusunda suya hasret gönüllere bir damla olsun cansuyu olabilmek için Afrika'ya bir su kuyusu açma fikri ortaya çıktı. Afrika'da Manisa adına açmayı planladığımız su kuyusunun isminin Manisa'nın manevi önderlerinden 'Kutbu'z Zaman Ahmed Şemseddin Marmaravi Yiğitbaşveli' olmasını ortak bir şekilde kararlaştırdık. El birliği içerisinde karınca kararında az çok demeden bu hayırda benimde bir tuzum benimde bir tuğlam olsun diyen gönüldaşlarımızdan hayırseverlerimizden bu çalışmamıza destek olmalarını talep ediyoruz. Bizimle iletişime geçebilecekleri numaralarımız 4446639 - 05423013445 - 05335032427 - 05320126385” dedi.