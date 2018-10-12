Yıkılacak olan okullarını ziyaret ettiler

Manisa'da yerine yenisi yapılacağı için yıkım kararı alınan ve 1970 yılından bu yana binlerce mezun veren Manisa İmam Hatip Lisesinin eski mezunları okullarını ziyaret etti. Okulun mezunlarından olan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de eski sınıflarında anılarını tazeledi.

1970 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar binlerce kişiyi mezun eden Manisa İmam Hatip Lisesi (Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) ve yanındaki Merkez İmam Hatip Okulunun yıkılarak yerine 13,5 milyon değerinde 24 derslikli okul ve 100 yataklı bir pansiyon yapılması kararının alınmasının ardından okulun eski mezunları öğrencilik yıllarının geçtiği sınıfları ziyaret ederek anılarını tazeledi.

1996 yılında Manisa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 1995 yılında mezun olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 1994 yılında mezun olan Kredi ve Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürü Semih Sami Coşkun ve 1997 yılında mezun olan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı ve Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, okul yıkılmadan okula nostaljik bir ziyaret gerçekleştirdi. Baybatur ve beraberindekilere İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Okul Müdürü Gönül Çiftçioğlu da eşlik etti. Baybatur ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek anılarını tazelerken, öğrencilerden İmam Hatip Lisesi'nin kıymetini bilmelerini istedi.

Tatilde yıkılacak

Okulda 6 sene eğitim gördüğünü kaydeden Murat Baybatur, “Çocukluğumuz, ortaokul ve liseyi burada okuduk. Ayrı bir gözle, ayrı bir muhabbetle bakıyoruz. Her öğrencinin kendi okulunda nasıl mezun olduğunda özlem duyuyorsa, bizde özlem duyuyoruz. AK Parti döneminde eğitime çok büyük önem verildi. Okul tatile girince yıkacağız. Daha modern, daha düzgün bir okul yapacağız. Bu okul Manisa'ya hizmet etmiş önemli insanları yetiştirdi. Milletine, memleketine, vatanına hizmet eden, bu insanlara yardımcı olan insanlara yardım eden talebelerin yetiştiği bir okul. İmam Hatipli olmaktan memnun olmakla beraber seviyoruz. Bütün okullarımızda nasıl hizmet ediyorsak imam hatip liselerinin de güzel olması için gayret ediyoruz. Belediye başkanımız bu okulun peyzajında çok önemli katkıları oldu. Ama bunu dönüştürmek, yenisini yapmanın vakti geldi. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde burada yeni inşa edilmiş, temiz, modern, öğrencilerimize hizmet edecek olan binayı kavuşturacağız” diye konuştu.

Okulun çok önemli bir okul olduğunu belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Bizler bu okuldan mezun olduk. Çok güzel anılarımız oldu. Ama binamız artık fiziki olarak yetersiz hale geldi. Bina ömrünü tamamladı. Yenilenme ihtiyacı söz konusu. Değerli vekilimizin girişimleriyle programa alındı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu bina yıkılacak. Yerine güzel, modern bir imam hatip lisesi ve pansiyon yapılarak örencilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bina yıkılmadan önce son kez nostaljik bir ziyaret gerçekleştirdik. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, gerçekleşen ziyaretin nostaljik bir ziyaret olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çünkü kendileri bu okuldan mezun oldular. Okulumuz burada eğitim olarak son aylarını sürdürüyor. Muhtemelen ikinci dönemde okul binamızı yıkılmış, öğrencilerimiz başka bir yere taşınmış, burada modern bir okul inşaatı başlamış olacak. Okulumuzun yapılmasında gösterdikleri emeklerinden dolayı Baybatur'a ve Çelik'e teşekkür ediyorum."