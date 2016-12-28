Yılbaşı kutlamalarına broşürlü tepki

Gördes Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) üyeleri, Noel ve yılbaşı kutlamalarına tepki için Gördes ilçesinde ’Yılbaşı ve Noel Kutlamalarına Hayır’ yazılı broşür dağıttı.

Gördes ÜNİAK Başkanı Ferdi Ataseven, yaptığı açıklamada, "Yılbaşı ve Noel kutlamalarının dinimizde kesinlikle yeri yok. Ne tarihimizde, ne geleneklerimizde, ne de inancımızda hiçbir yeri olmayan Noel baba figürü, sinsi ve kirli bir projenin ürünüdür. Noel baba Müslümanları kendi tarihine, kendi inancına, kendi kültürüne yabancılaştırma projesidir. Noel baba, tıpkı adını Aziz Valentin’den alan, uydurma sevgililer günü gibi, adını Aziz Nikola’dan alan uydurma bir tüketim çılgınlığı projesidir. Maalesef günümüz insanları bağlı olduğu dinin sünnetlerini bırakıp yabancılaşmış kültüre bürünmek istiyorlar. Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor kim bir kavme uyarsa oda onlardandır. Ayet açık. Biz toplum olarak uyanık olmak zorundayız." dedi.