Yılda 1 milyon kişi intihar ediyor

Engin Yıldırım dünyada her yıl intihara kalkışan 20 milyon kişiden 1 milyonunu hayatını kaybettiğini söyledi. İntiharın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinen Dr. Yıldırım, "İntihara eğilimli kişiyle empatik bir biçimde iletişime geçilmeli, yargılamayan bir kulakla dinlemesi kişinin önemsendiğini hissetmesine ve stresinin azalmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Engin Yıldırım 10 Eylül ‘Dünya İntiharı Önleme Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl 1 milyona yakın kişinin intihar ettiğini, ölümle sonuçlanmamış intihar girişimleriyle birlikte bu sayının 20 milyona yaklaşmakta olduğunu dile getiren Dr. Yıldırım, "İntihar davranışı bireysel kayıplarla sınırlı kalmayıp yarattığı şiddetli öfke, panik, korku ve suçluluk gibi duygularla çevreyi de etkisi altına aldığından önemli bir halk sağlığı sorunudur" ifadelerini kullandı.

"Bir dakika bile önemli"

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü’nün, tüm dünyada insan hayatını tehdit eden ve toplumu olumsuz etkileyen intihar olgusu hakkında farkındalık oluşturmak ve intihar eğilimi olan kişilerin yardım almalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiğini kaydeden Dr. Yıldırım, "Toplumun birer üyesi olarak bizlerin de intihar riski taşıyan bireylerle karşılaştığımızda, onlara ulaşmak için ayıracağımız bir dakikanın bile o kişinin hayatının gidişatını değiştirebileceğini unutmamamız gerekir" şeklinde konuştu.

Eksik ve yanlış inanışlar

Toplumda intihar olgusuyla ilgili birtakım eksik ve yanlış inanışlar bulunduğuna da değinen Dr. Yıldırım, "Bu sebeple bireyler başka bir kimsenin hayatından endişe duyuyor olmalarına karşın müdahalede bulunmakta gönülsüz davranabilirler. Genellikle kişilerin ne söyleyeceğini bilmemeleri, durumu daha kötü hale getirmekten duydukları endişe ya da intihar edeceğini söyleyen bireyin ifadesini gerçekçi bulmamaları onları müdahalede bulunma konusunda isteksiz kılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki intihar düşüncelerini dile getiren birey size yardım çağrısında bulunuyor olabilir ve bu sebeple kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Sözü edilen durumlar ise anlaşılabilir endişelerdir çünkü intihar hakkında konuşmak zordur ve bu konuda konuşmanın kişinin kafasına bu düşünceyi yerleştireceğine dair yanlış bir inanış vardır. Aksine yapılan araştırmalarda, intihar eğilimli kişiyle empatik bir biçimde iletişime geçmenin ve yargılamayan bir kulakla dinlemenin önemli olduğu, kişinin önemsendiğini hissetmesine ve stresinin azalmasına yardımcı olduğu görülmüştür" dedi.

"İntihara karşı savunmasız olan kişilerle daha etkili biçimde iletişim kurabilmek ve yaşanabilecek ölümlerin önüne geçebilmek için psikolojik ilk yardım becerilerinin geliştirilmesinin önemi büyüktür" diyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Psikolojik ilk yardım esnasında, hizmet sunulan kişiye empatik bir yaklaşım sergilemek, daha çok dinleyici konumunda olup duygularını ve yaşadıklarını ifade etmesine olanak sağlamak, kişiye olay hakkında gerekli bilgileri vermek ve kişilerin yakınlarıyla bir arada olabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Fiziksel sağlık sorunları yaşayanların çoğunun toplum içerisinde ya da acil servislerde yapılan fiziksel ilk yardımlar sayesinde eski yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebildikleri bilinen bir gerçektir. Benzer şekilde psikolojik bozukluklardan ve intihar gibi krizlerden muzdarip olan kişiler de uzmanlardan ya da halktan aldığı psikolojik ilk yardımdan yarar sağlamaktadır. Psikolojik ilk yardım müdahalelerinin de fiziksel ilk yardım gibi daha yaygın ve sürekli hale getirilmesiyle intihar vakalarının azalacağını; toplumda ruhsal ve bedensel olarak daha sağlıklı bireylerin var olacağını söylemek mümkündür."

Sağlık çalışanları ve toplum bilinçlendirilecek

Manisa’da eylül ayı boyunca Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık personeline yönelik ‘İntiharın Önlenmesi’ konulu hizmet içi eğitimlerin verilmesini planladıklarını kaydeden Yıldırım, "Aynı zamanda halkı bilinçlendirmek ve ortaya çıkması muhtemel herhangi bir kriz durumunda ihtiyacı olan kişileri destekleyebilmek adına el broşürlerinin dağıtılması ve halk eğitimlerinin verilmesi planlanmıştır" dedi.