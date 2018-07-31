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31 Temmuz 2018 13:11

Yıldırım düşen 19 adet trafo yenilenerek tasarruf edildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yıldırım düşmesi sonucunda kullanılamaz hale gelen 19 adet trafodaki yenileme çalışmasını tamamlayarak tasarrufta bulundu.

Yıldırım düşen 19 adet trafo yenilenerek tasarruf edildi

31 Temmuz 2018 13:11


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki trafoların bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, olumsuz hava şartlarında yıldırım düşmesi sonucu kullanılamayacak duruma gelen 19 adet trafonun yenileme çalışmasını tamamladı. Trafolar yedek amaçlı kullanılmak üzere Muradiye Mahallesi’nde bulunan depoya indirildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde olumsuz hava şartları sonucunda kullanılamaz hale gelen trafoların bakım onarımlarının tamamlandığını belirtti. Aslay, “Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyaçlarını karşıladığımız tesislerimizin bakım onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda tesislerimizde yer alan trafoları da günümüz şartlarına uygun hale getirerek herhangi bir arızaya neden olmadan çalışmalarını sağlıyoruz. Olumsuz hava şartlarında meydana gelen arızalar neticesinde kullanılamayacak durumdaki 19 adet trafomuzun da yenileme çalışmasını tamamladık. Bununla birlikte trafoların bakım onarımları sayesinde idare olarak tasarruf da elde etmiş olduk” dedi.




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